Müge Anlı canlı yayınında kaçırıldığı iddia edilen Ebru Hanım'dan flaş açıklama!
atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 13 Kasım 2019 Çarşamba (bugün) canlı yayınında; Müge Anlı, annesinin kaçırıldığını iddia ettiği Ebru Hanım'a bakın hangi soruları yöneltti...
MÜGE ANLI'DAKİ KAN DONDURAN CİNAYETİ İŞLEYEN KATİLİ, MAKTULÜN EŞİ VE OĞLU TANIYOR MU? (13 KASIM 2019 ÇARŞAMBA)
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