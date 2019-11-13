Müge Anlı'daki kan donduran cinayeti işleyen katili, maktulün eşi ve oğlu tanıyor mu? (13 Kasım 2019 Çarşamba)
Müge Anlı ile Tatlı Sert 13 Kasım 2019 Salı canlı yayınında; Mersin Anamur'da silahla vurularak öldürülen Kemal Büyükdeniz'in katilini eşi ve oğlu bildiği iddiası programa damga vurdu.
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