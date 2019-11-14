Müge Anlı 14 Kasım 2019 Perşembe canlı yayını kesintisiz tamamı tek parça! İlişkiye girdiği kadını öldürdüğünü itiraf etti...
atv'nin gündem belirleyen programı Müge Anlı İle Tatlı Sert, 14 Kasım 2019 Perşembe (bugün) canlı yayınında; Müge Anlı, Kemal Büyükdeniz'in katilini öğrenmek için tanıklara sorular sormaya devam etti! Müge Anlı, daha önce hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına katılan Ramazan Çınar'ın ilişkiye girdiği teyzesinin kızı Zehra Özkan'ı 14 yerinden bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf ettiğini açıkladı.
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