Müge Anlı'da çileden çıkartan sözler! Kayıp Turgut Özyürek eşi Necla Hanım'ın eski eşinden şok iddialar... (18 Kasım 2019 Pazartesi)
Müge Anlı'da cinayet kurban gittiği iddia edilen kayıp Turgut Özyürek eşi Necla Hanım'ın eski eşinin açıklamaları gündeme damga vurdu! Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 18 Kasım 2019 Pazartesi (bugün) canlı yayınında; cinayet kurban gittiği iddia edilen 58 yaşındaki Turgut Özyürek eşi Necla Hanım'ın eski eşi canlı yayında şoke eden açıklamalarda bulundu!
MÜGE ANLI'DA 7 KEZ EVLENEN KADINDAN ŞOK SÖZLER! SON KOCA TURGUT ÖZYÜREK, CİNAYETE Mİ KURBAN GİTTİ? (18 KASIM 2019 PAZARTESİ)
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
16:39
10:00
00:58
Zalim İstanbul 19. son bölüm fragmanı yayınlandı 18.11.2019 | 11:13
15:01
13:41
Oktay Kaynarca'dan flaş açıklamalar: Bir sürü vatan haini ünlü var 17.11.2019 | 23:29
00:52
01:02
11:23
02:01:09
01:06
Kuruluş Osman 1. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı! 15.11.2019 | 22:27
16:59
01:43
00:46
Arka Sokaklar 531. son bölüm ikinci fragmanı yayınlandı! 15.11.2019 | 15:08
00:52
Sevgili Geçmiş 4. bölümden ikinci fragman yayınlandı 15.11.2019 | 15:07
00:45
Yemin 120. son bölüm fragmanı yayınlandı 15.11.2019 | 15:06
02:12:06
10:48
02:40
Arka sokaklar oyuncularının inanılmaz değişimleri (2006-2019) 15.11.2019 | 11:28
03:13