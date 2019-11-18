Web TV Medya Müge Anlı'da çileden çıkartan sözler! Kayıp Turgut Özyürek eşi Necla Hanım'ın eski eşinden şok iddialar... (18 Kasım 2019 Pazartesi)

Müge Anlı'da çileden çıkartan sözler! Kayıp Turgut Özyürek eşi Necla Hanım'ın eski eşinden şok iddialar... (18 Kasım 2019 Pazartesi)

18.11.2019 | 11:39

Müge Anlı'da cinayet kurban gittiği iddia edilen kayıp Turgut Özyürek eşi Necla Hanım'ın eski eşinin açıklamaları gündeme damga vurdu! Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 18 Kasım 2019 Pazartesi (bugün) canlı yayınında; cinayet kurban gittiği iddia edilen 58 yaşındaki Turgut Özyürek eşi Necla Hanım'ın eski eşi canlı yayında şoke eden açıklamalarda bulundu!

MÜGE ANLI'DA 7 KEZ EVLENEN KADINDAN ŞOK SÖZLER! SON KOCA TURGUT ÖZYÜREK, CİNAYETE Mİ KURBAN GİTTİ? (18 KASIM 2019 PAZARTESİ)

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