Müge Anlı 18 Kasım 2019 Pazartesi canlı yayını kesintisiz tamamı tek parça izle! 7 kez evlenen kadının son kocası cinayete...

atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 18 Kasım 2019 Pazartesi (bugün) canlı yayınında; Müge Anlı yine gündem olacak konularla milyonları ekran başına kilitledi! Müge Anlı, 7 kez evlenen Necla Hanım'ın son kocası Turgut Özyürek'in cinayet kurban gitme ihtimalini araştırıyor...

Semra Hanımın hiç görmediği annesi bulundu!

11 Ekim'de Denizli'de kaybolan Adem Tekeş bulundu!

14 yaşındaki Yaren ve arkadaşı Işıl bulundu! Kayıp Turgut Özyürek'in yeğeni ve eşi canlı yayında! Öldürülen Kemal Büyükdeniz'in oğlu Yusuf, korktuğu için mi konuşmuyor?