Müge Anlı'da skandal cinayet sebebi... 'Oğlunun sevdiği kıza tecavüz edince...' (18 Kasım 2019 Pazartesi)
atv'nin gündem belirleyen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında öldürülen Kemal Büyükdeniz'in oğlu için kaçırılan kıza tecavüz ettiği iddiası şoke etti! Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 18 Kasım 2019 Pazartesi (bugün) öldürülen Kemal Büyükdeniz'in oğlu Yusuf Büyükdeniz'in sevdiği kıza tecavüz ettiği için öldürüldüğü ihtimali karşısında aile üyeleri sessizliğe büründü!
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