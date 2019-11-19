Müge Anlı'da canlı yayında gözyaşları sel oldu! (19 Kasım 2019 Salı) 38 yıl sonra mucize gibi kavuşma...

Müge Anlı ile Tatlı Sert, 19 Kasım 2019 Salı (bugün) canlı yayınında: mucize gibi bir olay gerçekleşti! Müge Anlı, 38 yıl sonra 3 aylık bebekken terk edilen Semra Hanım'ı annesine canlı yayında böyle kavuşturdu... İşte Müge Anlı canlı yayınında gözyaşlarının sel olduğu o anlar...