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Müge Anlı esrarengiz kayıp olayı... Baba ve oğlundan haber alınamıyor! (20 Kasım 2019 Çarşamba)

20.11.2019 | 11:32

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 20 Kasım 2019 Çarşamba (bugün) canlı yayında; 11 gündür kayıp olay Metin Kurum ve 14 yaşındaki oğlu Yunus Emre'nin nerede olduğu konusunda yeni bilgilere ulaşıldı! Sultan Kurum, Müge Anlı'ya canlı yayında; 31 yaşındaki eşi Metin Kurum ve 14 yaşındaki oğlu Yunus Emre'nin soba almak için evden çıktıklarını ve bir daha kendilerinden haber alınamadığını söyledi.

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