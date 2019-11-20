Müge Anlı esrarengiz kayıp olayı... Baba ve oğlundan haber alınamıyor! (20 Kasım 2019 Çarşamba)

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 20 Kasım 2019 Çarşamba (bugün) canlı yayında; 11 gündür kayıp olay Metin Kurum ve 14 yaşındaki oğlu Yunus Emre'nin nerede olduğu konusunda yeni bilgilere ulaşıldı! Sultan Kurum, Müge Anlı'ya canlı yayında; 31 yaşındaki eşi Metin Kurum ve 14 yaşındaki oğlu Yunus Emre'nin soba almak için evden çıktıklarını ve bir daha kendilerinden haber alınamadığını söyledi.