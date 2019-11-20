Müge Anlı'da cinayet olayında flaş gelişme... Polis o evde aramaya başladı! (20 Kasım 2019 Çarşamba)

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 20 Kasım 2019 Çarşamba (bugün) canlı yayınında; 7 kez evlenen Necla Hanım'ın son kocasının cinayet kurban gittiği iddiasında flaş bir gelişme yaşandı! Manisa Emniyet Müdürlüğü ekipleri 7 kez evlenen ve son kocası ortadan kaybolan Necla Özyürek'in evinde arama yapmaya başladı.