Web TV Medya Müge Anlı'da cinayet zanlısından şok itiraflar! 'Evli kadınlarla ilişkiye giriyordu' (21 Kasım 2019 Perşembe)

Müge Anlı'da cinayet zanlısından şok itiraflar! 'Evli kadınlarla ilişkiye giriyordu' (21 Kasım 2019 Perşembe)

21.11.2019 | 12:43

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 21 Kasım 2019 Perşembe (bugün) canlı yayınında; Mehmet Avcı cinayetiyle ilgili olarak 9 ay cezaevinde Bekçi Ahmet şok açıklamalarda bulundu! Müge Anlı'da; Bekçi Ahmet, sürekli olarak evli kadınlarla ilişkiye giren Mehmet Avcı'nın yasak aşk yaşadığı kadınlardan birinin kocası tarafından öldürüldüğünü açıkladı!

MÜGE ANLI (21 KASIM 2019 PERŞEMBE) CANLI YAYINI TAMAMI KESİNTİSİZ TEK PARÇA İZLE! YASAK AŞK CİNAYETİ İTİRAFI...

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