Müge Anlı'da cinayet zanlısından şok itiraflar! 'Evli kadınlarla ilişkiye giriyordu' (21 Kasım 2019 Perşembe)

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 21 Kasım 2019 Perşembe (bugün) canlı yayınında; Mehmet Avcı cinayetiyle ilgili olarak 9 ay cezaevinde Bekçi Ahmet şok açıklamalarda bulundu! Müge Anlı'da; Bekçi Ahmet, sürekli olarak evli kadınlarla ilişkiye giren Mehmet Avcı'nın yasak aşk yaşadığı kadınlardan birinin kocası tarafından öldürüldüğünü açıkladı!