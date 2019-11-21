Müge Anlı (21 Kasım 2019 Perşembe) canlı yayını tamamı kesintisiz tek parça izle! Yasak aşk cinayeti itirafı...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Müge Anlı, cinayete kurban gittiği tahmin edilen Turgut Özyürek'in akıbetini araştırıyor. Turgut Özyürek'in 7 kez evlenen karısı Necla Özyürek ve yeğeni Mehmet Ali Özyürek'in çelişkili ifadeleri Müge Anlı'nın 21 Kasım 2019 Perşembe (bugün) canlı yayınına damga vurdu! Mehmet Avcı cinayeti zanlısı olarak 9 ay cezaevinde yatan Bekçi Ahmet, Müge Anlı'da şok itiraflarda bulundu. Bekçi Ahmet, Mehmet Avcı'nın sürekli evli kadınlarla ilişkiye girdiğini ve cinayeti yasak aşkı öğrenen kocalardan birinin işlediğini açıkladı.

Müge Anlı'ya bir plaket daha! Mehmet Avcı cinayetiyle ilgili 9 ay cezaevinde kalan kişi konuştu! Kayıp Turgut Özyürek'in yeğeni Mehmet Ali, bir şeyler mi gizliyor?