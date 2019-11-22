Müge Anlı, Palu Ailesi dehşeti ile ilgili son dakika flaş gelişmeyi canlı yayında böyle duyurdu! (22 Kasım 2019 Cuma)
Türkiye'de gündemi sarsan 'Palu Ailesi dehşeti' ile ilgili Müge Anlı'dan canlı yayında son dakika flaş açıklama! Palu Ailesi dehşetinde yaşanan cinayet, tecavüz ve her türlü iğrenç suç Müge Anlı'nın araştırmaları sonucunda ortaya çıkmıştı! Müge Anlı ile Tatlı Sert 22 Kasım 2019 Cuma (bugün) canlı yayınında; Müge Anlı, Palu Ailesi davasında tahliye taleplerinin reddedildiğini açıkladı.
MÜGE ANLI, PALU AİLESİ OLAYINDA YENİ ORTAYA ÇIKAN KAN DONDURAN DETAYLARI CANLI YAYINDA PAYLAŞTI! (22 KASIM 2019 CUMA)
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