Müge Anlı, Palu Ailesi olayında yeni ortaya çıkan kan donduran detayları canlı yayında paylaştı! (22 Kasım 2019 Cuma)
Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı ve Türkiye'yi sarsan esrarengiz 'Palu Ailesi' olayı davasının son duruşmasında yeni ortaya çıkan detaylar kan dondurdu! Müge Anlı, 22 Kasım 2019 Cuma (bugün) canlı yayında; Kocaeli'de yaşanan esrarengiz 'Palu Ailesi' dehşetinde yaşananların yanı sıra davanın duruşmasında ortaya çıkan yeni detayları da izleyicileriyle paylaştı. Kan donduran detayları paylaşan Müge Anlı, olayın vehameti karşısında zaman zaman zor anlar yaşadı...
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