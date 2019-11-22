Müge Anlı canlı yayını (22 Kasım 2019 Cuma) tamamı kesintisiz tek parça izle! Katili açıklamak üzereyken...
atv'nin cok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 22 Kasım 2019 (bugün) Cuma canlı yayınında; Müge Anlı, Palu Ailesi dehşeti ile ilgili son ortaya çıkan kan donduran detayları paylaştı! Müge Anlı, Turgut Özyürek cinayeti ile ilgili daha önce katili itiraf edip daha sonra inkar eden yeğen Mehmet Ali Özyürek'in şoke eden çelişkili açıklamaları karşısında 'cinayetin faili olan katili açıklama' çağrısında bulundu...
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