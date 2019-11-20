Müge Anlı 20 Kasım 2019 Çarşamba canlı yayın tamamı kesintisiz tek parça izle! Polisten o eve baskın...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 20 Kasım 2019 Çarşamba (bugün) canlı yayınında; Müge Anlı, 11 gündür kayıp baba ve oğlunun bulunduğu müjdesini duyurdu. Müge Anlı, canlı yayında; 7 kez evlenen Necla Özyürek'in son kocası, Turgut Özyürek'in evlilik çetesi tarafından vahşi bir cinayete kurban gitmiş olma ihtimalini araştırıyor!