Müge Anlı'da gizli tanıktan şok açıklama! 7 kez evlenen Necla Hanım'ın son kocası cinayete... (19 Kasım 2019 Salı)
atv'nin vazgeçilmez programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 19 Kasım 2019 Salı (bugün) canlı yayının ile yine gündemi belirledi! Cinayet kurban gittiği sanılan kayıp Turgut Özyürek'in 7 kez evlenen eşi Necla Hanım'la ilgili gizli tanığın skandal ifadeleri şoke etti!
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