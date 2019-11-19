Müge Anlı 19 Kasım 2019 Salı canlı yayını tamamı kesintisiz tek parça izle! 7 kez evlenen Necla Hanım'ın son kocası cinayete...
atv'nin gündem belirleyen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 19 Kasım 2019 Salı (bugün) canlı yayınında 7 kez evlenen Necla Hanım'ın son kocası Turgut Özyürek'in cinayet kurban gitmiş olma ihtimali araştırıldı!Bir mucize daha gerçek oldu! 38 yıl sonra annesine kavuştu! Semra Hanım 38 yıl sonra dayısını ilk kez gördü...
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