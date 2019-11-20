Müge Anlı'da canlı yayında evlilik çetesinden cinayet iddiası! (20 Kasım 2019 Çarşamba) Necla Hanım'ın 7. kocası...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına damga vuran evlilik çetesi ve cinayet iddiası! Müge Anlı, 20 Kasım 2019 Çarşamba (bugün) canlı yayınında 7 kez evlenen Necla Özyürek'in son kocasının akıbeti hakkında yeni kan donduran bilgiler ortaya çıktı! Necla Hanım'ın 7. kocası olan Turgut Özyürek'in evlilik çetesi tarafından katledildiği ihtimalini araştıran Müge Anlı, canlı bağlantı ile gelişmeleri izleyicilerine aktardı.