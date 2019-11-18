Müge Anlı'da aileyi birbirlerine düşüren cinayetin sebebi o kız mı? Katilin adını neden açıklamıyor? (18 Kasım 2019 Pazartesi)
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 18 Kasım 2019 Pazartesi (bugün) canlı yayınında babasının katilini açıklarsa ortalığın karışacağını iddia eden Yusuf yine bildiklerini açıklamamakta direndi!
MÜGE ANLI 18 KASIM 2019 PAZARTESİ CANLI YAYINI KESİNTİSİZ TAMAMI TEK PARÇA İZLE! 7 KEZ EVLENEN KADININ SON KOCASI CİNAYETE...
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