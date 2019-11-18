Müge Anlı'da 7 kez evlenen kadından şok sözler! Son koca Turgut Özyürek, cinayete mi kurban gitti? (18 Kasım 2019 Pazartesi)
atv'nin gündem belirleyen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 18 Kasım 2019 Pazartesi (bugün) canlı yayınında 7 kez evlenen kadının şoke eden açıklamaları olay oldu! Müge Anlı, 7 kez evlenen kadının son kocasının cinayete kurban gitmiş olma ihtimali ile ilgili sorduğu sorulara verilen cevaplar stüdyoyu karıştırdı. 58 yaşındaki kayıp koca Turgut Özyürek'in canlı yayına telefonla bağlanan akrabası Kezban Memiş'in söyledikleri 7 kez evlenen Necla Hanım'ı kızdırdı. 7 kez evlenen Necla Hanım'ın sinirlenerek; Müge Anlı canlı yayınında yaptığı şok açıklamalar kayıp olan son kocası Turgut Özyürek'in yakınları tarafından tepki ile karşılandı.
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