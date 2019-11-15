Müge Anlı 15 Kasım 2019 Cuma (bugün) canlı yayın tamamı kesintisiz tek parça izle! Babasını öldüren katilin adını neden...
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 15 Kasım 2019 Cuma (bugün) canlı yayınında; cinayete kurban giden hurdacının el koyduğu arsa yüzünden öldürüldüğü iddiası gündeme getirildi. 8 aydır kayıp olan Hakan Yıldırım, cinayet mi kurban gitti? Hakan Yıldırım'ı kim yada kimler öldürmek istiyor olabilir? Yusuf, babasını vahşice öldüren katilin adını neden açıklamıyor? İşte Müge Anlı, 15 Kasım 2019 Cuma canlı yayınında yaşananlar...8 aydır kayıp olan Hakan Yıldırımoğlu'na ne oldu? El koyduğu arsa yüzünden mi cinayete kurban gitti? Yusuf, babasının katilini biliyor mu?
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