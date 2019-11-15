Web TV Medya Müge Anlı'yı canlı yayında çileden çıkartan cinayet! Aile üyeleri stüdyoda birbirlerine saldırınca... (15 Kasım 2019 Cuma)

Müge Anlı'yı canlı yayında çileden çıkartan cinayet! Aile üyeleri stüdyoda birbirlerine saldırınca... (15 Kasım 2019 Cuma)

15.11.2019 | 15:48

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 15 Kasım 2019 Cuma (bugün) canlı yayınında; cinayete kurban giden Kemal Büyükdeniz'in katili konusunda aile arsındaki tartışma kavgaya döndü! Müge Anlı, katili bildikleri halde açıklamadıkları izlenimi uyandıran aile üyeleri cinayeti birbirlerinin üzerine atmaya başladıkları anlarda sık sık araya girmek zorunda kaldı!

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