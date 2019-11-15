Müge Anlı'da cinayet şüphesi! 8 aydır kayıp olan Hakan Yıldırımoğlu'na ne oldu? (15 Kasım 2019 Cuma)
atv'nin gündem belirleyen izleyenlerin vazgeçilmez programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 15 Kasım 2019 Cuma (bugün) canlı yayınında; Müge Anlı, 8 aydır kayıp olan Hakan Yıldırımoğlu'nun bir cinayet kurban gitmiş olabileceği ihtimali üzerine araştırmalarını derinleştirdi.
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