Müge Anlı'da kan donduran cinayeti işleyen katili canlı yayında önce itiraf etti... (13 Kasım 2019 Çarşamba)

atv gündüz kuşağının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 13 Kasım 2019 Çarşamba canlı yayınında şoke eden katil itirafı! 15 Ağustos günü Mersin Anamur'da öldürülen; 48 yaşındaki Kemal Büyükdeniz'in katil zanlısını canlı yayında böyle itiraf etti! Katilin adını itiraf ettiği halde daha sonra inkar eden tanık katilin kimliğinin ortalığı karıştıracağını söyleyek tehditler de savurdu!