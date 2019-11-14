Müge Anlı'da kan donduran anlar! İlişkiye girdiği kadını öldürdükten sonra canlı yayında... (14 Kasım 2019 Perşembe)

Müge Anlı'da katilin canlı yayına çıkıp hiçbir şey olmamış gibi öldürdüğü teyzesinin kızı hakkındaki sorulara cevap verdiği anlar kan dondurdu! Müge Anlı ile Tatlı Sert programında; Ramazan Çınar, ilişki yaşadığı teyzesinin kızı Zehra Özkan'ı öldürdükten sonra çıktığı canlı yayında hiçbir şey olmamış gibi Müge Anlı'nın sorularına böyle cevap vermişti...