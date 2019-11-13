Müge Anlı 13 Kasım 2019 Çarşamba (bugün) canlı yayın tamamı kesintisiz tek parça! Katili itiraf edip tehdit...
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 13 Kasım 2019 Çarşamba (bugün) canlı yayınında katilin adını daha önce itiraf eden tanık "Ortalık karışır" diyerek tehditler savurdu! Müge Anlı, canlı yayındaki Kemal Büyükdeniz cinayeti katili itirafı ve ardından yaşanan gelişmeler üzerine bakın hangi sorularla katilin peşine düştü...5 yaşındaki Hilal İstanbul'da bulundu! Annesinin kaçırıldığını iddia ettiği Ebru Hanım canlı yayında! Hurdacılık yapan Kemal Büyükdeniz, silahla öldürüldü! Eşi ve oğlu cinayeti kimin işlediğini biliyor mu?
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