Müge Anlı 8 Kasım 2019 Cuma canlı yayını kesintisiz tek parça izle! Yaşı küçük kızla ilişki cinayetinde şok ifadeler...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 8 Kasım 2019 Cuma (bugün) canlı yayınında; Müge Anlı, 23 yaşındaki 23 yaşındaki Gökhan Özkan'ı küçük yaştaki kızı ile ilişkiye girdiği iddiası ile öldüren Ercan Orhan'ın karısı Mevliye Orhan'ın açıklamalarını yayınladı. Müge Anlı, cinayeti ile ilgili itirafların yapıldığı Nilgün Şimşek'in cesedinin yerini ararken, aslında bakın nasıl bir şok bilgiye ulaştı...

23 yaşındaki gencin katil zanlısının eşi konuştu! Kayıp Nalan Şimşek'in komşusu canlı yayında!