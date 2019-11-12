Müge Anlı'da ağlatan anlar... Evlatlık verilen ikizler, annelerinin fotoğrafını ilk kez canlı yayında gördü! (12 Kasım 2019 Salı)
Müge Anlı ile Tatlı Sert 12 Kasım 2019 Salı (bugün) canlı yayınında; 1,5 yaşında iki ayrı aileye evlatlık verilen ikiz kız kardeşlerin annelerinin fotoğrafını ilk kez gördükleri anlarda izleyenler gözyaşlarını tutamadı...
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