Müge Anlı'da ağlatan anlar... Evlatlık verilen ikizler, annelerinin fotoğrafını ilk kez canlı yayında gördü! (12 Kasım 2019 Salı)

Müge Anlı ile Tatlı Sert 12 Kasım 2019 Salı (bugün) canlı yayınında; 1,5 yaşında iki ayrı aileye evlatlık verilen ikiz kız kardeşlerin annelerinin fotoğrafını ilk kez gördükleri anlarda izleyenler gözyaşlarını tutamadı...