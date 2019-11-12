Müge Anlı'da göz yaşları sel oldu! İkiz kardeşler ve ağabeyleri canlı yayında ilk kez böyle buluştu....
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 12 Kasım 2019 Salı (bugün) canlı yayında Müge Anlı, ayrı ailelere evlatlık verilen ikiz kız kardeşleri ağabeyleri ile canlı yayında buluşturunca stüdyoda gözyaşları sel oldu!
MÜGE ANLI'DAKİ AŞK SKANDALINDA ŞOK AÇIKLAMALAR... AYNI ANDA 8 KADINLA BİRLİKTE OLAN ADAM CANLI YAYINDA! (12 KASIM 2019 SALI)
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