Müge Anlı'da şok aşk skandalı! Aynı anda 8 kadınla beraber olan adam kocalarını aldatan kadınlarla da...

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında ortaya çıkan aşk skandalı izleyenleri şoke etti! Aynı anda 8 kadını idare eden 41 yaşındaki adamın, ayrıca kocalarını aldatan evli kadınlarla da ilişkiye girdiği ortaya çıktı! Müge Anlı, canlı yayında kadınların duyguları ile oynayan ve paralarını da alan adamın peşine düştü...