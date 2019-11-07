Müge Anlı 7 Kasım 2019 Perşembe canlı yayını kesintisiz tamamı tek parça izle! Türkiye'yi sarsan cinayetlerde itiraflar böyle geldi...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 7 Kasım 2019 Perşembe (bugün) canlı yayınında Müge Anlı, 23 yaşındaki Gökhan Özkan'ı yaşı küçük kız çocuğu ile ilişkisi olduğu iddiası ile öldürdüğünü itiraf eden Ercan Orhan'ın gözaltına alınma görüntülerini paylaştı. Müge Anlı 23 yaşındaki Gökhan Özkan'ın katil zanlısı Ercan Orhan'ı dün canlı yayında soruları ile köşeye sıkıştırmış ve katil zanlısının cinayeti polise itiraf etmesini sağlamıştı. Müge Anlı bugün canlı yayında ayrıca; Türkiye'yi sarsan Gülümser Bulut cinayetinde Yunus Kahraman'ın katil zanlısı olarak cezaevine girdiği bilgisini de izleyicileriyle paylaştı.

23 yaşındaki Gökhan Özkan'ın öldürüldüğü ortaya çıktı! 23 yaşındaki gencin katil zanlısı cinayeti itiraf etti! İstanbul'da kaybolan Muhlis Ceylan, Balıkesir'de bulundu! Gülümser Bulut'u en son gören Yunus Kahraman tutuklanarak cezaevine gönderildi!