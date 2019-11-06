Müge Anlı 6 Kasım 2019 Çarşamba canlı yayın tamamı kesintisiz tek parça izle! Küçük çocuktan kan donduran sözler!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 6 Kasım 2019 Çarşamba canlı yayınında; hayalleri gerçeğe dönüştüren Müge Anlı, ihtiyaç sahiplerinin de yanında! Müge Anlı, kayıp Gökhan Özkan'ı son kez gören tanığa önemli sorular sordu. Müge Anlı, küçük çocuğun anne ve babası hakkındaki şoke eden açıklamaların yer aldığı ifadeleri canlı yayında okudu.

Müge Anlı ile gerçeğe dönüşen hayaller... Kayıp Gökhan Özkan'ın en son görüştüğü kişi canlı yayında! Küçük çocuğun anne ve babasıyla ilgili kan donduran ifadesi!