Müge Anlı 6 Kasım 2019 Çarşamba canlı yayın tamamı kesintisiz tek parça izle! Küçük çocuktan kan donduran sözler!
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 6 Kasım 2019 Çarşamba canlı yayınında; hayalleri gerçeğe dönüştüren Müge Anlı, ihtiyaç sahiplerinin de yanında! Müge Anlı, kayıp Gökhan Özkan'ı son kez gören tanığa önemli sorular sordu. Müge Anlı, küçük çocuğun anne ve babası hakkındaki şoke eden açıklamaların yer aldığı ifadeleri canlı yayında okudu.
Müge Anlı ile gerçeğe dönüşen hayaller... Kayıp Gökhan Özkan'ın en son görüştüğü kişi canlı yayında! Küçük çocuğun anne ve babasıyla ilgili kan donduran ifadesi!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:12:36
04:26
00:53
Sevgili Geçmiş 3. Bölüm (8 Kasım 2019 Cuma) Fragmanı! 06.11.2019 | 11:41
03:31
00:58
Afili Aşk 21. bölüm fragmanı yayınlandı 06.11.2019 | 11:26
00:36
Benim Adım Melek 7. Bölüm (6 Kasım 2019 Çarşamba) Fragmanı! 06.11.2019 | 11:18
02:44
Müge Anlı'da mutluluk gözyaşları! Hayaller böyle gerçeğe dönüştü... 06.11.2019 | 11:16
02:00:55
02:11
Hercai dizisinin Reyyan'ı, Ebru Şahin'den alkışlanacak hareket 05.11.2019 | 18:41
00:26
Orhan Gencebay iki çeşit yılanı korkmadan böyle sevdi 05.11.2019 | 15:53
02:13:31
03:41
24:09
00:54
01:03
Zalim İstanbul 18. Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! 05.11.2019 | 09:20
01:24
02:16:11
02:02:26
24:09
00:32
Vuslat 27. son bölüm fragmanı yayınlandı 04.11.2019 | 16:20