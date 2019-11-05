Müge Anlı 5 Kasım 2019 Salı canlı yayını kesintisiz tamamı tek parça izle! Canlı yayında cinayet açıklaması...

Müge Anlı ile Tatlı Sert, programı 5 Kasım 2019 salı günü canlı yayınında kayıp Nalan Şimşek'in cinayet kurban gittiği açıklandı. Müge Anlı, canlı yayında cesedi halen kayıp olan Nalan Şimşek'in eski eşinin yaptığı cinayet itirafı kan dondurdu. Müge Anlı cinayet kurban giden merhume Nalan Şimşek'in cesedinin nerede olduğu ve katili hakkındaki araştırmalarına devem ediyor...

Gülay Hanım bildiklerini neden saklıyor? Fatma Uyanık davasında yargılanan Vahap Varlı'nın tutukluluğunun devamına karar verildi! Kayıp Nalan Şimşek'in eski eşi canlı yayında!