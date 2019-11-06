Müge Anlı'da küçük çocuktan anne ve babasıyla ilgili kan donduran sözler! (6 kasım 2019 Çarşamba)
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 6 Kasım 2019 Çarşamba (bugün) canlı yayınında; küçük çocuğun anne ve babası ile ilgili kan donduran ifadesi Müge Anlı ve izleyicileri şoke etti!
MÜGE ANLI 6 KASIM 2019 ÇARŞAMBA CANLI YAYIN TAMAMI KESİNTİSİZ TEK PARÇA İZLE! KÜÇÜK ÇOCUKTAN KAN DONDURAN SÖZLER!
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