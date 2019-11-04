Web TV Medya Müge Anlı'da yaptığı açıklamalarla anne ve babasını kzıdıran 19 yaşındaki Semanur, evine döndü! (4 Kasım 2019 Pazartesi)

Müge Anlı'da yaptığı açıklamalarla anne ve babasını kzıdıran 19 yaşındaki Semanur, evine döndü! (4 Kasım 2019 Pazartesi)

04.11.2019 | 11:02

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında; yaptığı açıklamalarla ailesini kızdıran 19 yaşındaki Semanur, eve geri dönmeye karar verdi. Müge Anlı müjdeli haberi izleyicileri ile 4 Kasım 2019 Pazartesi günü canlı yayında paylaştı.

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