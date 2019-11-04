Müge Anlı'da yaptığı açıklamalarla anne ve babasını kzıdıran 19 yaşındaki Semanur, evine döndü! (4 Kasım 2019 Pazartesi)

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında; yaptığı açıklamalarla ailesini kızdıran 19 yaşındaki Semanur, eve geri dönmeye karar verdi. Müge Anlı müjdeli haberi izleyicileri ile 4 Kasım 2019 Pazartesi günü canlı yayında paylaştı.