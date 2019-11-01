Müge Anlı 1 Kasım 2019 Cuma canlı yayın kesintisiz tamamı tek parça izle! Kayıp genç kız, anne ve babasını çılgına çevirdi...
Müge Anlı ile Tatlı Sert, 1 Kasım 2019 Cuma (bugün) canlı yayınında bir aydır kayıp olan 2 çocuk annesi Gülay Hanım'ı buldu. Müge Anlı, canlı yayınına katılan Gülay Hanım'ın bir aydır nerede olduğu konusundaki açıklamaları ise çocuklarını çileden çıkardı. Müge Anlı, canlı yayınına katılan 19 yaşındaki Semanur Tunçay'ın evi neden terk ettiği ile ilgili açıklamaları ise sosyal medyada gündem olurken anne ve babasını kızdırdı. İşte 1 Kasım 2019 Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan o gergin anlar...
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