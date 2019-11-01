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Müge Anlı'da 19 yaşındaki Semanur Tunçay'ın canlı yayındaki açıklamaları olay oldu! (1 Kasım 2019 Cuma)

01.11.2019 | 12:21

Müge Anlı ile Tatlı Sert 1 Kasım 2019 Cuma (bugün) 19 yaşındaki Semanur Tunçay'ın canlı yayındaki açıklamaları sosyal medyada gündem oldu! İşte Müge Anlı'nın 19 yaşındaki Semanur Tunçay'a sorduğu sorulara verdiği cevaplar ve yaptığı flaş açıklamalar...

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