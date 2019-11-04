Web TV Medya Müge Anlı'da 60 yaşındaki adam tarafından kaçırılan 17 yaşındaki Yaren'den annesine şok sözler! (4 Kasım 2019 Pazartesi)

Müge Anlı'da 60 yaşındaki adam tarafından kaçırılan 17 yaşındaki Yaren'den annesine şok sözler! (4 Kasım 2019 Pazartesi)

04.11.2019 | 12:17

Müge Anlı canlı yayınında 17 yaşındayken 60 yaşındaki evli çocuklu akrabası tarafından kaçırılan Yaren'in annesine söylediği sözler şoke etti. Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında; annesine "Seninle muhatap olmak istemiyorum" diyen Yaren tepki çekti.

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