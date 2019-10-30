Müge Anlı 30 Ekim 2019 Çarşamba canlı yayın tek parça kesintisiz izle! Yasak aşk cinayetle mi bitti?
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 30 Ekim 2019 Çarşamba canlı yayınında; eşinin en yakın arkadaşı ile yasak aşk yaşayan Gencer Zengin'in cesedinin bir ağacın dalında asılı olarak bulunduğu açıklandı. Müge Anlı, eşi Şahsenem Zengin'in yakın arkadaşı Safiye Ergen ile yasak aşk yaşayan Gencer Zengin'in yasak aşk cinayetine kurban gitme ihtimalinin de üzerinde durdu.
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