Web TV Medya Müge Anlı canlı yayınında şok cinayet itirafı ''Ağabeyim, babamın öldürdüğünü söyledi!'' (31 Ekim 2019 Perşembe)

Müge Anlı canlı yayınında şok cinayet itirafı ''Ağabeyim, babamın öldürdüğünü söyledi!'' (31 Ekim 2019 Perşembe)

31.10.2019 | 13:03

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında canlı yayında yapılan cinayet itirafı kan dondurdu. Müge Anlı ile Tatlı Sert 31 Ekim 2019 Perşembe (Bugün) canlı yayınında; 4 Nisan 2017'den beri haber alınamayan Nalan Şimşek'in bir cinayet kurban gittiği itirafı yeni soruları gündem getirdi. Müge Anlı, cinayet kurban gittiği itiraf edilen Nalan Şimşek'in cesedinin yeri hakkında bilgiye ulaşmaya çalıştı. Öldürüldüğü söylenen Nalan Şimşek'in cesedi nerede? Nalan Şimşek için yapılan başsağlığı ziyaretinde neler yaşandı? İşte 31 Ekim 2019 Perşembe günü Müge Anlı canlı yayınında yaşanan o şok sözler ve yıllar sonra gelen kan donduran cinayet itirafı...

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

11:58
Müge Anlı canlı yayınında şok cinayet itirafı ''Ağabeyim, babamın öldürdüğünü söyledi!'' (31 Ekim 2019 Perşembe) 31.10.2019 | 13:03
01:11
Çukur 74. son bölümden ilk sahne yayınlandı 31.10.2019 | 11:50
00:59
Azize 1. bölüm fragmanı yayınlandı 31.10.2019 | 11:50
02:59
Müge Anlı canlı yayınında Mustafa Şimşek'in ilk eşinden flaş açıklamalar! (31 Ekim 2019 Perşembe) Nalan Şimşek öldü mü? 31.10.2019 | 11:48
00:34
Şampiyon 7. bölüm ikinci fragmanı yayınlandı 31.10.2019 | 10:28
02:01:18
Esra Erol 30 Ekim 2019 Çarşamba canlı yayını tamamı tek parça kesintisiz izle! 31.10.2019 | 08:57
03:28
11 kez nişanlandığını açıklayan Erhan Yazıcıoğlu'dan özel açıklamalar... 30.10.2019 | 17:21
02:09:02
Müge Anlı 30 Ekim 2019 Çarşamba canlı yayın tek parça kesintisiz izle! Yasak aşk cinayetle mi bitti? 30.10.2019 | 13:59
04:05
Müge Anlı'daki yasak aşk skandalının kahramanı Gencer Zengin'in cesedi ağaca asılı olarak böyle bulundu! 30.10.2019 | 11:40
04:05
Müge Anlı'da kan donduran gelişme! Yasak aşk skandalında şok ölüm (30 Ekim 2019 Çarşamba) 49 gün sonra cesedi... 30.10.2019 | 11:03
00:39
Afili Aşk 20. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! 30.10.2019 | 10:41
00:33
Benim Adım Melek 6. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! 30.10.2019 | 10:38
02:00:30
Esra Erol 29 Ekim 2019 Salı canlı yayın tamamı tek parça izle! 30.10.2019 | 08:35
02:13
Şehit olan lise arkadaşı Piyade Teğmen Kamuran Ablak’ın haberini gözyaşları içinde böyle sundu 30.10.2019 | 08:13
03:14
Müge Anlı'da cinayet sanığı Yunus Kahraman'dan flaş açıklamalar! 29.10.2019 | 17:08
Müge Anlı'da cinayet sanığı Yunus Kahraman'dan flaş açıklamalar! 29.10.2019 | 17:05
02:14:07
Müge Anlı 29 Ekim 2019 Salı canlı yayın tamamı kesintisiz tek parça izle! Cinayet sanığı canlı yayında... 29.10.2019 | 17:01
01:01
Zalim İstanbul 17. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Başına doğrulttuğu silahın tetiğini çekebilecek mi? 29.10.2019 | 10:53
02:01:15
Esra Erol 28 Ekim 2019 Pazartesi canlı yayın tamamı tek parça izle! Şok DNA testi ve Tuğba ve Adem'in boşanması... 29.10.2019 | 08:07
02:13:39
Müge Anlı 28 Ekim 2019 Pazartesi canlı yayını tek parça kesintisiz izle! Gülümser Bulut'un katili kızı mı? Yoksa katil... 28.10.2019 | 14:01

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