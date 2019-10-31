Müge Anlı canlı yayınında şok cinayet itirafı ''Ağabeyim, babamın öldürdüğünü söyledi!'' (31 Ekim 2019 Perşembe)
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında canlı yayında yapılan cinayet itirafı kan dondurdu. Müge Anlı ile Tatlı Sert 31 Ekim 2019 Perşembe (Bugün) canlı yayınında; 4 Nisan 2017'den beri haber alınamayan Nalan Şimşek'in bir cinayet kurban gittiği itirafı yeni soruları gündem getirdi. Müge Anlı, cinayet kurban gittiği itiraf edilen Nalan Şimşek'in cesedinin yeri hakkında bilgiye ulaşmaya çalıştı. Öldürüldüğü söylenen Nalan Şimşek'in cesedi nerede? Nalan Şimşek için yapılan başsağlığı ziyaretinde neler yaşandı? İşte 31 Ekim 2019 Perşembe günü Müge Anlı canlı yayınında yaşanan o şok sözler ve yıllar sonra gelen kan donduran cinayet itirafı...
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