Web TV Medya Müge Anlı 28 Ekim 2019 Pazartesi canlı yayını tek parça kesintisiz izle! Gülümser Bulut'un katili kızı mı? Yoksa katil...

Müge Anlı 28 Ekim 2019 Pazartesi canlı yayını tek parça kesintisiz izle! Gülümser Bulut'un katili kızı mı? Yoksa katil...

28.10.2019 | 14:01

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 28 Ekim 2019 Pazartesi (bugün) canlı yayınında; Müge Anlı, Gülümser Bulut'un katilini bulmaya çok yaklaştı. Müge Anlı Gülümser Bulut'un katilinin bir akrabası olabileceği yönünde bazı ihtimaller de olduğunu belirterek araştırmasını bu yönde de ilerlettiğini belirtti.

Arabasında yaşayan Muhittin Sakin bulundu! Mustafa ''Arslan'' kimliğini aldı! Radyo - Tv öğrencilerinden Müge Anlı'ya plaket! Erdal Akın'ın kardeşi Mehtap Kabalcı bulundu! Gülümser Bulut'un katili kızı mı, akrabası mı?

MÜGE ANLI'DA KEFENLİ CİNAYET HAKKINDA STÜDYOYU KARIŞTIRAN, KAN DONDURAN İDDİA: GÜLÜMSER BULUT'UN KATİLİ KIZI MI? YOKSA KATİL...

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