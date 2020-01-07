Prof. Dr. Rasim Küçükusta ve ritim ustası Okay Temiz’den müzik şöleni
A Para’da yayınlanan Cemil Barlas’ın sunduğu ‘Her Şeyi Konuşalım’ın bu haftaki konukları Caz ve Ritim Sanatçısı Okay Temiz ve Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta oldu. İki ismin de bilinmeyen yönlerinin gündeme geldiği programda ünlü Profesör Küçükusta, uduyla izleyenleri şaşırtan bir performans sergiledi. Küçükusta’ya Okay Temiz de ritim aletleriyle eşlik etti.
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