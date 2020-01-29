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Çin'deki ölümcül Corona Virüsü nasıl bulaşıyor? Belirtileri neler? Hastalar nasıl ölüyor? Corona Virüsü bulaşan hastalar iyileşebilir mi?

29.01.2020 | 09:40

Çin'deki ölümcül Corona virüsü hakkındaki detaylar ortaya çıkmaya başladı! Ölümcül Corona virüsü nasıl bulaşıyor? Ölümcül Corona virüsü bulaşan hastalar iyileşebilir mi? İşte Corona virüsü hakkındaki tüm gizlenen gerçekler...

ÇİN'DE ORTAYA ÇIKAN KORONA VİRÜS BİYOLOJİK SİLAH MI?

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