Çin'de ortaya çıkan Korona virüs biyolojik silah mı?
Çin'in Wuhan bölgesinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs ile ilgili çarpıcı bir ayrıntı ortaya çıkarken bomba gibi bir iddia da gündeme oturdu. Gates Vakfı'nın yaklaşık 3 ay önce New York'ta, dünyayı saracak olası bir virüs salgınıyla ilgili bir tatbikat yaptığı ve yayılma durumunu analiz eden bir simülasyon hazırladığı öğrenildi.
ÇİN'DEKİ ÖLÜMCÜL CORONA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIYOR? BELİRTİLERİ NELER? HASTALAR NASIL ÖLÜYOR? CORONA VİRÜSÜ BULAŞAN HASTALAR İYİLEŞEBİLİR Mİ?
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