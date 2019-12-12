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Gençlerdeki kalp rahatsızlıklarının sebebi ne? Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta açıklıyor

12.12.2019 | 16:41

Son dönemlerde artan obezite, damar tıkanıklığı ve birçok hastalığın sebebi nedir? Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan araştırmaya göre her yıl 23 bin kişi kalp rahatsızlıkları şikayetiyle acil servislere başvuruyor. Başvuranların %43’ü zayıflama ve enerji ürünlerini kullanan gençlerden oluşuyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta gençlerde meydana gelen kalp rahatsızlıklarının nedenleri hakkında bilgiler verdi.

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