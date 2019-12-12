Gençlerdeki kalp rahatsızlıklarının sebebi ne? Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta açıklıyor

Son dönemlerde artan obezite, damar tıkanıklığı ve birçok hastalığın sebebi nedir? Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan araştırmaya göre her yıl 23 bin kişi kalp rahatsızlıkları şikayetiyle acil servislere başvuruyor. Başvuranların %43’ü zayıflama ve enerji ürünlerini kullanan gençlerden oluşuyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta gençlerde meydana gelen kalp rahatsızlıklarının nedenleri hakkında bilgiler verdi.