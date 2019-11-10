Devlet Erkanı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için Anıtkabir'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Erkanı, vefatının 81. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anmak için Anıtkabir'de...
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