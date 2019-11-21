Yerli ve Milli hava savunma sistemimiz HİSAR-A göreve hazır!

Türkiye, savunma sanayisinde yerli ve milli projelerine devam ediyor. Bu konuda önemli projeler hayata geçirildi. Bunlardan bir tanesi de HİSAR-A hava savunma sistemidir. HİSAR-'A'nın göreve hazır olduğu ve önümüzdeki yıl kullanılmaya başlanacağı açıklandı.