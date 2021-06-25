KANDİLLİ'DEN SON DAKİKA DEPREM AÇIKLAMASI!

Kandilli Rasathanesi de depreme ilişkin bilgi notu paylaştı. Kandilli Rasathanesi, depremin merkez üssünün Elazığ'ın Karakoçan ilçesi olduğunu duyurdu.

Kandilli, depremin 5.3 şiddetinde olduğunu ve 4.6 km derinlikte gerçekleştiğini kamuoyuna açıkladı.

Son dakika haberi: Bingöl, Diyarbakır ve Siirt çevresinde korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler | Video

BİNGÖL'DEKİ DEPREMİNİN ARDINDAN AÇIKLAMALAR

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Bingöl'de gerçekleşen depremin ardından açıklamalarda bulundu.

Altun, açıklamasında, "Bingöl'de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimizin tüm kurumları ile teyakkuzdayız. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

Çataklı ise herhangi bir olumsuz ihbar gelmediğini kaydederek, "Bingöl - Kiğı'da saat 21:28'de 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibariyle Bingöl, Erzurum, Erzincan, Elazığ ve Diyarbakır'dan olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır. Ekiplerin mahallinde tarama çalışması devam ediyor. Ayrıntılı bilgi ayrıca verilecektir." dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bingöl'ün Kiğı merkezli deprem nedeniyle bir mesaj yayımladı. Şentop, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Bingöl'de Kiğı merkezli meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremden etkilenen bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Cenab-ı Hak ülkemizi her türlü afetten ve felaketlerden korusun."