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Giriş Tarihi: 25.6.2021 22:11 Son Güncelleme: 25.6.2021 22:15

Son dakika haberi: Bingöl ve Elazığ'da çok şiddetli deprem! Diyarbakır, Erzincan, Erzurum ve Malatya'dan da hissedildi

SABAH İNTERNET
Son dakika haberi: Bingöl ve Elazığ'da çok şiddetli deprem! Diyarbakır, Erzincan, Erzurum ve Malatya'dan da hissedildi

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın son dakika verilerine göre, Bingöl'de 5.2 şiddetinde deprem oldu. AFAD, 21.28'de gerçekleşen depremin merkez üssünün Bingöl'ün Kiğı ilçesi olduğunu bildirdi. Bingöl'de gerçekleşen deprem, Elazığ, Diyarbakır, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Malatya, Bitlis ve Siirt'ten de hissedildi. Kandilli Rasathanesi de depreme ilişkin son dakika notu paylaştı. Kandilli, depremin merkez üssünün Elazığ duyurdu ve büyüklüğünü 5.3 olarak paylaştı. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, depremin ardından açıklama yaptı ve ekiplere olumsuz bir ihbarın gelmediğini bildirdi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise devletin tüm kurumları ile teyakkuzda olduğunu belirtti. Bingöl Valisi Kadir Ekinci, A Haber'e yaptığı açıklamada "Herhangi bir can ya da mal kaybının gelmediği bilgisi geldi" dedi. Elazığ ve Bingöl'de artçı sarsıntılar devam ediyor.

Son dakika deprem haberi... Bingöl, 5.2 şiddetinde deprem ile sallandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son dakika deprem verilerine göre, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından bilgi notu paylaşılırken depremin 15.51 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. 21.28'de olan deprem, çevre il ve ilçelerden de çok şiddetli bir biçimde hissedildi.

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ BİNGÖL'ÜN KİĞI İLÇESİ!

AFAD, depremin merkez üssünün Bingöl'ün Kiğı ilçesi olduğunu bildirdi.

Deprem, 15.51 km derinlikte gerçekleşti.

Son dakika haberi: Bingöl'de çok şiddetli deprem! A Haber muhabiri olay yerinden aktardı | Video

BİRÇOK İLDEN HİSSEDİLDİ

Elazığ, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Malatya, Bitlis ve Siirt başta olmak üzere, çevredeki birçok il ve ilçeden de şiddetli olarak hissedildi.

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA!

AFAD, depremin ardından olumsuz bir ihbarın bulunmadığını kaydederken ilçe ve köylerde tarama çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

KANDİLLİ'DEN SON DAKİKA DEPREM AÇIKLAMASI!

Kandilli Rasathanesi de depreme ilişkin bilgi notu paylaştı. Kandilli Rasathanesi, depremin merkez üssünün Elazığ'ın Karakoçan ilçesi olduğunu duyurdu.

Kandilli, depremin 5.3 şiddetinde olduğunu ve 4.6 km derinlikte gerçekleştiğini kamuoyuna açıkladı.

Son dakika haberi: Bingöl, Diyarbakır ve Siirt çevresinde korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler | Video

BİNGÖL'DEKİ DEPREMİNİN ARDINDAN AÇIKLAMALAR

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Bingöl'de gerçekleşen depremin ardından açıklamalarda bulundu.

Altun, açıklamasında, "Bingöl'de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimizin tüm kurumları ile teyakkuzdayız. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

Çataklı ise herhangi bir olumsuz ihbar gelmediğini kaydederek, "Bingöl - Kiğı'da saat 21:28'de 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibariyle Bingöl, Erzurum, Erzincan, Elazığ ve Diyarbakır'dan olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır. Ekiplerin mahallinde tarama çalışması devam ediyor. Ayrıntılı bilgi ayrıca verilecektir." dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bingöl'ün Kiğı merkezli deprem nedeniyle bir mesaj yayımladı. Şentop, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Bingöl'de Kiğı merkezli meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremden etkilenen bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Cenab-ı Hak ülkemizi her türlü afetten ve felaketlerden korusun."

(Deprem bölgesinden fotoğraf)

"HERHANGİ BİR CAN YA DA MAL KAYBI BİLGİSİ YOK"

Bingöl Valisi Kadir Ekinci A Haber'e yaptığı açıklamada, "Herhangi bir can ya da mal kaybının gelmediği bilgisi geldi" dedi.

Depremin hissedildiği diğer illerdeki yetkililer ile iletişim halinde olduklarını aktaran Vali Ekinci, oralarda da herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını aktardı.

SON DAKİKA: Bingöl Valisi Kadir Ekinci'den depreme ilişkin ilk açıklama: Can ya da mal kaybı bilgisi gelmedi | Video

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Son dakika haberi: Bingöl ve Elazığ'da çok şiddetli deprem! Diyarbakır, Erzincan, Erzurum ve Malatya'dan da hissedildi
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