Son dakika haberi: Bingöl, Diyarbakır ve Siirt çevresinde korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler | Video
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Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın son dakika verilerine göre, Bingöl'de 5.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. AFAD, 21.28'de gerçekleşen depremin şiddetini 5.2 olarak duyururken sarsıntının merkez üssünün Kiğı ilçesi olduğunu bildirdi. Bingöl'de gerçekleşen deprem, Diyarbakır, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Malatya, Bitlis ve Siirt'ten de hissedildi.