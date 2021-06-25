Video Haber Son dakika haberi: Bingöl'de çok şiddetli deprem! A Haber muhabiri olay yerinden aktardı | Video

Son dakika haberi: Bingöl'de çok şiddetli deprem! A Haber muhabiri olay yerinden aktardı | Video

Son dakika haberi: Bingöl'de çok şiddetli deprem! A Haber muhabiri olay yerinden aktardı | Video
25.06.2021 | 21:52

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA: Bingöl Valisi Kadir Ekinci'den depreme ilişkin ilk açıklama: Can ya da mal kaybı bilgisi gelmedi | Video 00:54
SON DAKİKA: Bingöl Valisi Kadir Ekinci'den depreme ilişkin ilk açıklama: Can ya da mal kaybı bilgisi gelmedi | Video 25.06.2021 | 22:04
Son dakika haberi: Bingöl'de çok şiddetli deprem! A Haber muhabiri olay yerinden aktardı | Video 03:30
Son dakika haberi: Bingöl'de çok şiddetli deprem! A Haber muhabiri olay yerinden aktardı | Video 25.06.2021 | 21:52
Son dakika haberi: Bingöl, Diyarbakır ve Siirt çevresinde korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler | Video 00:39
Son dakika haberi: Bingöl, Diyarbakır ve Siirt çevresinde korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler | Video 25.06.2021 | 21:42
Son dakika haberi: Almanya'nın Würzburg şehrinde bıçaklı saldırı : 3 ölü, 6 yaralı | Video 01:03
Son dakika haberi: Almanya'nın Würzburg şehrinde bıçaklı saldırı : 3 ölü, 6 yaralı | Video 25.06.2021 | 20:24
25 Haziran koronavirüs tablosu son dakika açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum | Video 03:06
25 Haziran koronavirüs tablosu son dakika açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum | Video 25.06.2021 | 20:05
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Hatay Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda önemli açıklamalar 16:56
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Hatay Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda önemli açıklamalar 25.06.2021 | 17:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hatay'da toplu açılış töreninde önemli açıklamalar 39:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hatay'da toplu açılış töreninde önemli açıklamalar 25.06.2021 | 16:13
Yavuz Donat | Cennetten bir köşe Senoz 06:56
Yavuz Donat | Cennetten bir köşe Senoz 25.06.2021 | 14:51
Mahmut Övür | Borajet gerçeği 04:47
Mahmut Övür | Borajet gerçeği 25.06.2021 | 11:58
Nihat Hatipoğlu | İslam, itidalli olmayı öngörür 09:02
Nihat Hatipoğlu | İslam, itidalli olmayı öngörür 25.06.2021 | 11:49
SON DAKİKA: CHP'den bir istifa daha! İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil Sütlü'den flaş açıklama 02:24
SON DAKİKA: CHP'den bir istifa daha! İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil Sütlü'den flaş açıklama 25.06.2021 | 11:16
Engin Ardıç | Kemal the boomer 03:46
Engin Ardıç | Kemal the boomer 25.06.2021 | 09:39
Haşmet Babaoğlu | Milli Takım... 03:06
Haşmet Babaoğlu | Milli Takım... 25.06.2021 | 09:33
AB liderlerinden komisyona Türkiye çağrısı! Suriyeliler için sağlanacak finansman için teklif sunulsun | Video 02:03
AB liderlerinden komisyona Türkiye çağrısı! "Suriyeliler için sağlanacak finansman için teklif sunulsun" | Video 25.06.2021 | 00:58
Muharrem İnce CHP'ye sert sözlerle yüklendi: Zavallı, beceriksiz muhalefet | Video 00:42
Muharrem İnce CHP'ye sert sözlerle yüklendi: Zavallı, beceriksiz muhalefet | Video 24.06.2021 | 23:22
Binali Yıldırım: Bu köprü ile eserlerimizi taçlandırdık | Video 02:56
Binali Yıldırım: Bu köprü ile eserlerimizi taçlandırdık | Video 24.06.2021 | 23:14
Lütfü Türkkan’ın kaçak çiftliğinde yıkım tamamlandı | Video 02:07
Lütfü Türkkan’ın kaçak çiftliğinde yıkım tamamlandı | Video 24.06.2021 | 20:59
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan milletvekillerine 3 mesaj | Video 02:17
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan milletvekillerine 3 mesaj | Video 24.06.2021 | 20:37
Önce darp, sonra yalan! Saldırıya uğrayan muhabir Akşener'in foyasını ortaya döktü | Video 03:47
Önce darp, sonra yalan! Saldırıya uğrayan muhabir Akşener'in foyasını ortaya döktü | Video 24.06.2021 | 20:21
Son dakika: Başkan Erdoğan Putin ile görüştü! Detaylar A Haber'de | Video 01:10
Son dakika: Başkan Erdoğan Putin ile görüştü! Detaylar A Haber'de | Video 24.06.2021 | 20:06

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın son dakika verilerine göre, Bingöl'de 5.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. AFAD, 21.28'de gerçekleşen depremin şiddetini 5.2 olarak duyururken sarsıntının merkez üssünün Kiğı ilçesi olduğunu bildirdi. Bingöl'de gerçekleşen deprem, Elazığ, Diyarbakır, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Malatya, Bitlis ve Siirt'ten de hissedildi. Kandilli Rasathanesi de depreme ilişkin son dakika notu paylaştı. Kandilli, depremin merkez üssünün Elazığ olduğunu duyururken şiddetini 5.3 olarak paylaştı. Depreme ilişkin can ve mal kaybı bilgisi henüz bulunmuyor. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, depremin ardından açıklama yaptı ve ekiplere olumsuz bir ihbarın gelmediğini bildirdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA