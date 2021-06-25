Son dakika haberi: Bingöl'de çok şiddetli deprem! A Haber muhabiri olay yerinden aktardı | Video

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın son dakika verilerine göre, Bingöl'de 5.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. AFAD, 21.28'de gerçekleşen depremin şiddetini 5.2 olarak duyururken sarsıntının merkez üssünün Kiğı ilçesi olduğunu bildirdi. Bingöl'de gerçekleşen deprem, Elazığ, Diyarbakır, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Malatya, Bitlis ve Siirt'ten de hissedildi. Kandilli Rasathanesi de depreme ilişkin son dakika notu paylaştı. Kandilli, depremin merkez üssünün Elazığ olduğunu duyururken şiddetini 5.3 olarak paylaştı. Depreme ilişkin can ve mal kaybı bilgisi henüz bulunmuyor. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, depremin ardından açıklama yaptı ve ekiplere olumsuz bir ihbarın gelmediğini bildirdi.